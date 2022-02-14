Верстка и натяжка с нуля (host cms)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка601 просмотр
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Всем привет. Надо

1. Сверстать простенький сайт визитку (адаптивность на ваше усмотрение)

2. Натянуть на host cms (покупка лицензии за мой счет)

3. Настроить(отправка заявок, ssl, настройка хостинга, мультиязычность - модуль предоставлю и т.д.)

Полное тз предоставлю,, естественно. Но там ничего сверхсложного.

Во вложении превью сайта. Исходники в Фигме

По срокам - 3 недели

По бюджету - жду предложений

2 года назад
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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