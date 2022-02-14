Верстка и натяжка с нуля (host cms)

[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.siteprojects.ru%2F]https://www.siteprojects.ru/[/url][list][*]Заменить нужные телефон и ящик во всех шаблонах[*]Настройка работоспособности форм, в том числе на подстраницах вида [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.siteprojects.ru%2Fprodvizhenie-v-yandeks%2F]https://www.siteprojects.ru/prodvizhenie-v-yandeks/[/url][*]Главная везде должна вести на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.siteprojects.ru%2F]https://www.siteprojects.ru/[/url][*]Других страниц лишних не должно быть (которые ведут в никуда), например [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fmyatov.ru%2Fscreen_uploads%2F1644605455960.png]https://myatov.ru/screen_uploads/1644605455960.png[/url] на странице ...