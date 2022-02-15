Написать плагин для сайтов на битриксе

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка531 просмотр
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У нас собственный софт для обработки изображений -фотографий. Нужен плагин для интернет магазинов на битриксе. ПО данному плагину изображение с сайта отправляется на наш сайт (на нем у даляется фон) и возвращается на сайт заказчика. Вход на наш сайт через емейл,токен или пин код. Пин код позволяет вести учет остатка оплаченных обработок. 

2 года назад
Ntw092921
Сергей 
47 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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