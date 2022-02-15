Написать плагин для сайтов на битриксе

Здравствуйте! Есть сайт наш https://shashlik-kld.ru/ У нас на кассовом оборудование установлена система учета заказов https://iiko.ru/ (сейчас она работает на заказы оффлайн, порой мы в ручную вбиваем в ней заказы которые прошли через онлайн, через сайт), нужно интегрировать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас собственный софт для обработки изображений -фотографий. Нужен плагин для интернет магазинов на битриксе. ПО данному плагину изображение с сайта отправляется на наш сайт (на нем у даляется фон) и возвращается на сайт заказчика. Вход на наш сайт через емейл,токен или пин код. Пин код позволяет вести учет остатка оплаченных обработок.
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