Интеграция сайта кафе с онлайн доставкой с системой учета iiko

Здравствуйте!

Есть сайт наш https://shashlik-kld.ru/

У нас на кассовом оборудование установлена система учета заказов https://iiko.ru/ (сейчас она работает на заказы оффлайн, порой мы в ручную вбиваем в ней заказы которые прошли через онлайн, через сайт), нужно интегрировать ей с сайтом, чтобы заказы учитывались как онлайн так и офлайн в этой системе айко.

Сам сайт работает на двbжке OpenCart.

Сценарий доставки можно реализовать двумя способами:

- Используя iikoCloud API (iikoTransportAPI). Документация доступна по ссылке: https://ru.iiko.help/articles/#!api-documentations/iikocloudapi, примеры реализации https://examples.iiko.ru/server/

- Используя api iikoBiz (протокол устарел, поддерживается, но не обновляется). Документация доступна по ссылке: https://ru.iiko.help/articles/#!api-documentations/iiko-biz, примеры реализации https://examples.iiko.ru/orders/

Укажите стоимость реализации данной задачи и сроки.