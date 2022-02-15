Перенос сайта на wordpress

Имеется html статейный сайт (100-140 страниц). Требуется перенести данный сайт со всеми стилями и дизайном на wordpress что бы потом можно было делать статьи с таким же дизайном. Так же необходимо добавить адаптив для мобильных телефонов. Сохранение полной структуры ссылок и сайта для seo