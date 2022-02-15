Здравствуйте! Есть сайт наш https://shashlik-kld.ru/ У нас на кассовом оборудование установлена система учета заказов https://iiko.ru/ (сейчас она работает на заказы оффлайн, порой мы в ручную вбиваем в ней заказы которые прошли через онлайн, через сайт), нужно интегрировать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня. Нужно сделать раздел Отзывы на wordpress сайте, предпочтительно с помощью готового плагина.
Пример того, что нужно https://clck.ru/bPk4b
Требования:
- отзывы могут оставлять незарегистрированные посетители, с защитой от спама и с премодерацией
- в отзыве должен быть рейтинг, возможность прикрепить фото
- общий рейтинг по всем отзывам на продукт
- желательна возможность комментировать и ставить оценку отзывам
В заявке укажите, есть ли подходящий плагин и примерную стоимость работ по установке/настройке.
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