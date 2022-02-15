Доброго дня. Нужно сделать раздел Отзывы на wordpress сайте, предпочтительно с помощью готового плагина.

Пример того, что нужно https://clck.ru/bPk4b

Требования:

- отзывы могут оставлять незарегистрированные посетители, с защитой от спама и с премодерацией

- в отзыве должен быть рейтинг, возможность прикрепить фото

- общий рейтинг по всем отзывам на продукт

- желательна возможность комментировать и ставить оценку отзывам

В заявке укажите, есть ли подходящий плагин и примерную стоимость работ по установке/настройке.