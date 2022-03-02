Настройка сортировки в Битрикс и 1С

Здравствуйте!

У нас есть сайт интернет-магазин на него идет выгрузка из 1С, есть параметр в 1С выгрузка на главную страницу (скрин прикрепил), что нам нужно чтобы в сортировке товаров на главной был параметр сортировать по дате добавления на главную страницу, чтобы можно было отсортировать товары по дате добавления на главную страничку.

Скрины добавил для понимания. ﻿

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