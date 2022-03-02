Настройка сортировки в Битрикс и 1С

Здравствуйте! Есть сайт наш https://shashlik-kld.ru/ У нас на кассовом оборудование установлена система учета заказов https://iiko.ru/ (сейчас она работает на заказы оффлайн, порой мы в ручную вбиваем в ней заказы которые прошли через онлайн, через сайт), нужно интегрировать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
У нас есть сайт интернет-магазин на него идет выгрузка из 1С, есть параметр в 1С выгрузка на главную страницу (скрин прикрепил), что нам нужно чтобы в сортировке товаров на главной был параметр сортировать по дате добавления на главную страницу, чтобы можно было отсортировать товары по дате добавления на главную страничку.
Скрины добавил для понимания.
Укажите стоимость работы и сроки.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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