Интегрировать Прием платежей Cardlink на вебсайте Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1487 просмотров
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Интегрировать Прием платежей Cardlink на вебсайте Wordpress (woocommerce). Чтобы можно было принимать платежи через Cardlink. 

В Cardlink требуют правильно настроить Success URL, Fail URL, Result URL.

WordPress
2 года назад
groderty
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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