Исправить ошибку на сайте WordPress

Интегрировать Прием платежей Cardlink на вебсайте Wordpress (woocommerce). Чтобы можно было принимать платежи через Cardlink. В Cardlink требуют правильно настроить Success URL, Fail URL, Result URL.
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Есть каталог предприятий (справочник) на WP. Подключен плагин Redux для управления контентом. При наполнении каталога периодически слетает весь контент. Приходится восстанавливать резервную копию.
Скорее всего проблема создается, когда идет запись в базу на хостинге. Возможно сам хостиг неправильно настроен. Или же плагин Redux, через который мы наполняем сайт, нужно обновить.
Нужен анализ и исправление ошибки от опытного WP разработчика.
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