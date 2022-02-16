Исправить ошибку на сайте WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1263 просмотра
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Есть каталог предприятий (справочник) на WP. Подключен плагин Redux для управления контентом. При наполнении каталога периодически слетает весь контент. Приходится восстанавливать резервную копию.

Скорее всего проблема создается, когда идет запись в базу на хостинге. Возможно сам хостиг неправильно настроен. Или же плагин Redux, через который мы наполняем сайт, нужно обновить.

Нужен анализ и исправление ошибки от опытного WP разработчика.

WordPress
2 года назад
nasmeshnic
39 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад