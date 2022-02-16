Нужна консультация по Вордпресс

Мне нужно с сайта Вордпресс продублировать 3 последних новости на другом сайте. Самописном.

Новость состоит из картинки, которая в админке называется "Изображение записи" и анонса (обрезанного до 270 символов текста от полного текста новости.

Я обращаюсь к базе данных сайта на вордпресс, чтобы только получить эти данные. Текст новости я уже получил, и я легко могу его обрезать до нужного количества символов. Проблема в получении картинки, которая используется в анонсе новости (в админке называется "Изображение записи").

Нужно сообщить мне место в БД, где лежит путь к этой картинке (название таблицы и поля).

Или может быть вы знаете, где в коде PHP найти запрос, который добавляет эту картинку в базу, чтобы я мог увидеть таблицу и поле, в которые она добавляется.