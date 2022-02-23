Написать плагин hover-эфектов для изображений WordPress

$40
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка60 просмотров
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Необходимо написать плагин с предварительно согласованными hover-эффектами для изображений постов для ПК пользователей. А так же анимации для МОБ пользователей. Реализовать в виде удобного плагина.

WordPress
2 года назад
Dlovar
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$40
3 дня
Михаил справился в очередной раз, я доволен и рекомендую его как ответственного исполнителя.
Все отлично, рекомендую 👍👍👍