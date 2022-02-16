Доработать сайт на WP

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок1295 просмотров
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Сайт - https://eksponentum.ru/. Сразу нюанс, который сделал предыдущий разработчик: http://blacksj6.beget.tech/ - тенический домен, на котором правки частично внесены, но на основном домене не отображаются. Нужно разобраться, в чем причина, и сделать одно зеркало.

https://docs.google.com/document/d/187heqABd3kw0bPqQdt3VKcQ27MNb2ZF8WNyJCgp9-ww/edit?usp=sharing - гугл док с скринами и списком нужных правок.

Готов к предложениям по цене)

2 года назад
guest_16451092561853
2 года в сервисе
Был
2 года назад