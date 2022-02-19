Исправить мелкие баги на сайте (wordpress) и найти еще

При добавлении товара в корзину выскакивает cf7form cf7key="cart-contact-form"

После обновления страницы сообщение исчезает

Не всегда отображается форма для отправки заказа.

Необходимо исправить вышеуказанные баги, а так же найти ещё, если есть.

Попробовать добавлять/удалять товары в корзину из всех доступных форм (контакты или страничек с товаром), проверить чтобы везде процесс заказа товара функционировал нормально.

Так же поискать в целом баги на сайте.

Все новые найденные баги надо будет исправить по ним доплата договорная.

Сайт довольно простой, поэтому скорость выполнения тоже важна.