Необходимо получить рейтинговые оценки организации с сервисов zoon, яндекс директ, сберздоровье, продокторов. https://sochi.zoon.ru/medical/meditsinskij_tsentr_daniel_na_ulitse_kirova/ https://prodoctorov.ru/adler/lpu/54685-daniel/ https://yandex.ru/maps/org/meditsinskiy_tsentr_daniel/38957928717/reviews/?ll=39.925786%2C43.426664&z=15
Исправить мелкие баги на сайте (wordpress) и найти еще
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При добавлении товара в корзину выскакивает cf7form cf7key="cart-contact-form"
После обновления страницы сообщение исчезает
Не всегда отображается форма для отправки заказа.
Необходимо исправить вышеуказанные баги, а так же найти ещё, если есть.
Попробовать добавлять/удалять товары в корзину из всех доступных форм (контакты или страничек с товаром), проверить чтобы везде процесс заказа товара функционировал нормально.
Так же поискать в целом баги на сайте.
Все новые найденные баги надо будет исправить по ним доплата договорная.
Сайт довольно простой, поэтому скорость выполнения тоже важна.
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