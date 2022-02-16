Техподдержка проекта на wp

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка504 просмотра
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Нужно настроить тему на wp, привести в порядок все страницы. 

Подробно расскажу в л.с.

2 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
Anykey679
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$67
14 дней
RUB
Спасибо, Антон за помощь!
Спасибо огромное, за второй заказ и обращение. Рекомендую!