Интеграция рейтинговых оценок организации на сайт

$83
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка719 просмотров
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Необходимо получить рейтинговые оценки организации с сервисов zoon, яндекс директ, сберздоровье, продокторов.

https://sochi.zoon.ru/medical/meditsinskij_tsentr_daniel_na_ulitse_kirova/

https://prodoctorov.ru/adler/lpu/54685-daniel/

https://yandex.ru/maps/org/meditsinskiy_tsentr_daniel/38957928717/reviews/?ll=39.925786%2C43.426664&z=15

2 года назад
alteg_jack
Евгений 
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 года назад
$81
2 дня
RUB
Работа выполнена качественно и вовремя, результатом доволен. Вячеслав, спасибо.
Спасибо за интересную работу! Всем рекомендую данного заказчика, четкая постановка задачи, комфортные условия работы сроки и своевременна оплата! Продолжаю сотрудничество!