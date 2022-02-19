Нужно настроить тему на wp, привести в порядок все страницы. Подробно расскажу в л.с.
Интеграция рейтинговых оценок организации на сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо получить рейтинговые оценки организации с сервисов zoon, яндекс директ, сберздоровье, продокторов.
https://sochi.zoon.ru/medical/meditsinskij_tsentr_daniel_na_ulitse_kirova/
https://prodoctorov.ru/adler/lpu/54685-daniel/
https://yandex.ru/maps/org/meditsinskiy_tsentr_daniel/38957928717/reviews/?ll=39.925786%2C43.426664&z=15
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