Редактирование товаров - joomla

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки583 просмотра
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Доброго дня!

Нужно отредактировать коллекции платьев на сайте. 

Добавить новые товары в новую коллекцию.

По товарам - примерно до 50 шт.

Напишите примерную стоимость - вышлю ТЗ. 

Также нужен опыт работы с cms joomla

Joomla
2 года назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад