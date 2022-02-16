Переверстать блоки на сайте Wordpress

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Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки500 просмотров
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Задачи описаны в документе

https://docs.google.com/document/d/17xjayQCjHSZ-Cvg-hroXy46GV1nnuNgzZq76TeEiVJE/edit#heading=h.qu6ptrpb5ekg

WordPress
2 года назад
polina_local
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад