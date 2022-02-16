Требуется html-верстальщик со знанием CMS MODx Evo

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок612 просмотров
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Требуется сверстать макет из Figma и натянуть на работающий сайт CMS MODx Evolution.

HTMLMODX
2 года назад
danila82
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад