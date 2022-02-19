Устранить ошибку на сайте Wordpress

Доброго дня! Нужно отредактировать коллекции платьев на сайте. Добавить новые товары в новую коллекцию. По товарам - примерно до 50 шт. Напишите примерную стоимость - вышлю ТЗ. Также нужен опыт работы с cms joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо протестировать сайт и устранить ошибку, которая прикреплена ниже, рассматриваются кандидаты которые уже имели подобный опыт.
Сайт написан на Wordpress
Платежный шлюз Stripe, магазин направлен на Европу
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