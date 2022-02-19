Устранить ошибку на сайте Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки688 просмотров
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Необходимо протестировать сайт и устранить ошибку, которая прикреплена ниже,  рассматриваются кандидаты которые уже имели подобный опыт.

Сайт написан на Wordpress

Платежный шлюз Stripe,  магазин направлен на Европу

WordPress
2 года назад
guest_16276269143828
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Boogie___man
Эдуард 
34 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Отличный специалист, все быстро и понятно! Решил задачу которые другие не могли решить, рекомендую!
Все быстро и четко. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.