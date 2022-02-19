Обложки для актуальнго Инстаграм

Создать обложки для актуальнго, фон + текст

За основу берём фон синий с логотипа, можно золотую каёмочку по кругу добавить тоненькую,текст будем писать по центру ровно, цвет будет золотистый как на логотипе

7 иконок, выпечка, рулеты,супы,масла, супы, отзывы, контакты; все в родном стиле только текст разный