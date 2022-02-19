Обложки для актуальнго Инстаграм

$6
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка98 просмотров
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Создать обложки для актуальнго, фон + текст

За основу берём фон синий с логотипа, можно золотую каёмочку по кругу добавить тоненькую,текст будем писать по центру ровно, цвет будет золотистый как на логотипе 

7 иконок, выпечка, рулеты,супы,масла, супы, отзывы, контакты; все в родном стиле только текст разный 

2 года назад
Nick_SV
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
datsko022
21 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$9
1 день
UAH
Отлично
Всё отлично, уже не первый раз сотрудничаем Никаких нареканий нет, ТЗ понятное, всё оплачено вовремя
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