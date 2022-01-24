Доброго дня друзья.

Мы: одна из крупнейших торгово-ярмарочных площадок Санкт-Петербурга - Юнона. На нашей территории работает более 800 магазинов.

Сейчас мы работаем над созданием маркетплейса. Наша задача - создать экосистему для наших партнёров, работающих на территории нашего центра, чтоб им было легко и комфортно размещать товары и услуги, а покупателям - легко и удобно находить необходимые позиции.

Задача:

Разработать иконки для категорий маркетплейса.

Нам симпатизирует стиль Сбермегамаркета (фото приложил).

Сотрудничество:

Предлагаю указывать стоимость за 1 иконку. Всего иконок предполагается порядка 25 шт. Работы много, кроме иконок нам надо практически полностью отрисовать маркетплейс. Будем рады сотрудничеству.