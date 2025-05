Oleksandr-P

Hi! My name is Oleksandr. I am a Junior Frontend Developer.

Hi! My name is Oleksandr. I am a Junior Frontend Developer. My hard skills are HTML, CSS, Sass, JavaScript, WordPress. I can work with designer files to create landing pages and websites for you. I work with Figma and Photoshop files, Visual Studio Code, GitHub.

Гарантия на верстку. В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox

Связь со мной :