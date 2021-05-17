Сделали редизайн главной страницы, теперь необходимо переделать сайт под дизайн. Сайт на Wordpress. Дизайн: https://www.figma.com/file/WbTeZp5dccCJzyCqrSjMaG/Untitled?node-id=0%3A1 Сайт: https://skindoc.kz/
Требуется срочно доработать проект Bootstrap, Vue, JS, Node.
Требуется допилить проект (по типу профи.ру только с узкой специализацией) по верстке, решить всякие глюки, доработать мобильную версию.
Проект написан с использованием Bootstrap 4 (админский шаблон), Vue, Pug, Node.
- Обязательно опыт работы с Vue.
- Понимание UX/UI.
- Умение верстать и иметь минимальное чувство стиля.
- Проактивность, предложить варианты решения, а потом сделать как скажут ;)
- Автономность, нет возможности пинать и требовать каждый день прогресса, есть задачи их надо решить как можно скорее и сказать об этом. :)
Оплата за проект или почасовая.
Ссылку на проект дам в личку.
Заявки фрилансеров
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