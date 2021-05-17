Требуется срочно доработать проект Bootstrap, Vue, JS, Node.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок1173 просмотра

Требуется допилить проект (по типу профи.ру только с узкой специализацией) по верстке, решить всякие глюки, доработать мобильную версию.

Проект написан с использованием  Bootstrap 4 (админский шаблон), Vue, Pug, Node.

- Обязательно опыт работы с Vue.

- Понимание UX/UI.

- Умение верстать и иметь минимальное чувство стиля.

- Проактивность, предложить варианты решения, а потом сделать как скажут ;)

- Автономность, нет возможности пинать и требовать каждый день прогресса, есть задачи их надо решить как можно скорее и сказать об этом.  :)

Оплата за проект или почасовая.

Ссылку на проект дам в личку.

BootstrapJavaScriptNode.jsVue.js
4 года назад
halm
Илья 
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