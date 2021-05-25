Верстка лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен59 заявок1461 просмотр

Адаптивная лендинга.

В дизайне присутствует мобильная версия, модальные окна

https://www.figma.com/file/LlSSKu3jUUg9lQSoMbwLcp/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80?node-id=64%3A39668

Node.js
4 года назад
frolovdm
Дмитрий 
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Выбранный исполнитель

irina_nyrok
Ирина 
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5 дней
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Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо большое!
Все отлично. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

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irina_nyrok
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