Сделать анимацию на canvas ( или предложения )

Добрый день. Необходим специалист, который сможет реализовать анимацию. Очень срочно.

Дизайнер есть. Все исходники - есть. Видео прилагается. https://drive.google.com/file/d/1PkX8l6WzC_XAM3jBgkkC7rH-IWsoP2uo/view?usp=sharing

Главное понимать, что это 3д анимация. JSON выгрузить не сможем.

Можно ее будет упростить.

Такого рода анимаций - 8 штук.

Если не имеете опыта с подобным - пожалуйста не тратьте наше с Вами время.

Примеры обязательно. Цена обсуждаемая. Главное результат.

Спасибо.