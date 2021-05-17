Нужно перенести HTML на WordPress

Нужно этот сайт - https://gadalki-onlayn.ru 230 страниц посадить верстку на WordPress. Сайт на бегет, подключена админка WordPress тема root. Надо все привязать к этой теме, чтобы можно было с темы все настраивать и редактировать.

Бюджет до 3000 руб. но сделать надо все толково