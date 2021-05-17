Нужно перенести HTML на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка610 просмотров

Нужно этот сайт - https://gadalki-onlayn.ru 230 страниц посадить верстку на WordPress. Сайт на бегет, подключена админка WordPress тема root. Надо все привязать к этой теме, чтобы можно было с темы все настраивать и редактировать.

Бюджет до 3000 руб. но сделать надо все толково

HTMLWordPress
4 года назад
musicpodarok8
Светлана 
47 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Algedo
Назар 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
$40
5 дней
Скажу в двух словах, таким же работникам и ему, пусть почитает. Вначале нужно хорошо изучить за то что хочешь взяться, а потом браться и обещать что-то. Взялся, но как посмотрел что не потянет, или что-там в его башке сработало, то пропал и просто игнорировал все мои сообщения. Не порядочность, детское отношение, безответственность. Крайне не рекомендую, он на удаленную работу, особенно если у кого-то сроки и нужно сделать вовремя, - не годится. Обходите стороной такого работника. Не в двух словах, получилось, но другие заказчики пусть знают с кем связываются.

Заявки фрилансеров

Algedo
Назар 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

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