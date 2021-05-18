Сверстать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки641 просмотр

Нужно 1 в 1 всерстать сайт по примеру (не копировать, а сверстать)

Подробности кандидатам, оставляйте Телеграм

4 года назад
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Наталья
 
34 года
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
4 года назад
Иван
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Файзулла
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Кирилл
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Саша
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Владимир
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Григорий
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
71 отзыв
4 года назад
Роман
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
Оксана
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
4 года назад
Юсуф
 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Данил
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
4 года назад
Евгений
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Денис
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
34 отзыва
4 года назад
Олег
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Эльвин
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дэвид
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Махмуд
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ислам
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Михаил
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
4 года назад
Лев
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
40 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать анимацию на canvas ( или предложения )

    Добрый день. Необходим специалист, который сможет реализовать анимацию. Очень срочно. Дизайнер есть. Все исходники - есть. Видео прилагается. https://drive.google.com/file/d/1PkX8l6WzC_XAM3jBgkkC7rH-IWsoP2uo/view?usp=sharing Главное понимать, что это 3д анимация. JSON выгрузить не сможем. Можно ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить кнопку

    $8

    Приветствую, требуется выполнить 2 правки. На сайте: https://clck.ru/UsXie требуется поправить верхнюю кнопку отправить заявку (не отправляет форму). В шаблоне карточки товара: https://clck.ru/UsXnE под ценой добавить кнопку заказать (так же всплывающая форма)

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание сайтов (чисто html)

    Доброго времени суток, необходимо создать (скопировать) сайты для агенств, примеры: https://themeforest.net/item/feliz-nuxtjs-strapi-digital-marketing-template/31390472 https://themeforest.net/item/ninja-seo-digital-marketing-wordpress-theme/31480686 https://renex-react.envytheme.com/index-3/ Необходимо: (главная страница, о нас, контакты, политики конфиденциальности), все в html.  (структурно, что оставить, что удалить, ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно перенести HTML на WordPress

    Нужно этот сайт - https://gadalki-onlayn.ru 230 страниц посадить верстку на WordPress. Сайт на бегет, подключена админка WordPress тема root. Надо все привязать к этой теме, чтобы можно было с темы все настраивать и редактировать. ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Верстка HTML подписи для Outlook 2016

    Задача: Необходимо сделать красивую сверстаную подпись для использования в Outlook 2016. Требования: 1) Делаем по ТЗ во вложении ﻿-синим с чертой отмечены - гипер-ссылки ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка конфигуратора с Figma

    $600

    Необходимо сверстать конфигуратор по готовому макету с платформы Figma https://www.figma.com/file/5gZaPfOgtEiBS9BnDefAp0/%D0%90%D0%AD%D0%9E%D0%9D-(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)-(Copy)?node-id=722%3A3

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Front-end разработчик для доработки проекта

    Ищем опытного front-end разработчика для доработки проекта. Знания JS выше среднего (много логики на нативном JS). Опыт работы с Git. Примерный объем 300+ часов.В ваших предложениях просьба указывать стоимость часа (работа по трекеру).

    GitJavaScript
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга

    $100

    Адаптивная лендинга. В дизайне присутствует мобильная версия, модальные окна https://www.figma.com/file/LlSSKu3jUUg9lQSoMbwLcp/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80?node-id=64%3A39668

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад