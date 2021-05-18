Переверстать шапку сайта на WP

Нужен верстальщик с хорошим визуальным восприятием.

1) В шапке сайта http://evak22.ru/ контент сверстан через картинки.

В идеале, весь текст который там сверстан картинками - сделать текстом (таким же шрифтом, который нужно еще подобрать).

Но если с текстом нет возможности что-то сделать - переверстать хотя бы номер телефона. Телефон переверстать как-нибудь через отдельный шаблон, чтобы в одном месте его менять + редактировать стили, т.к. будем подключать кол-трекер.

2) Привести в порядок мобильную версию. Нужно чтобы шрифты были жирнее (например, заголовки и обычный текст - одинаковые шрифты по размерам, нужно чтобы заголовки/подзаголовки как-то выделялись).

Верстка сделана через плагин Visual Composer, вероятно через него все правки и вносить.

Жду заявки с ценами, в идеале нужно чтобы завтра уже готово было.