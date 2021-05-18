Необходимо сверстать адаптивный дизайн по ТЗ. Главную страницу и Профиль. Сам дизайн скину исполнителю. Укажите вашу цену и сроки
Переверстать шапку сайта на WP
Нужен верстальщик с хорошим визуальным восприятием.
1) В шапке сайта http://evak22.ru/ контент сверстан через картинки.
В идеале, весь текст который там сверстан картинками - сделать текстом (таким же шрифтом, который нужно еще подобрать).
Но если с текстом нет возможности что-то сделать - переверстать хотя бы номер телефона. Телефон переверстать как-нибудь через отдельный шаблон, чтобы в одном месте его менять + редактировать стили, т.к. будем подключать кол-трекер.
2) Привести в порядок мобильную версию. Нужно чтобы шрифты были жирнее (например, заголовки и обычный текст - одинаковые шрифты по размерам, нужно чтобы заголовки/подзаголовки как-то выделялись).
Верстка сделана через плагин Visual Composer, вероятно через него все правки и вносить.
Жду заявки с ценами, в идеале нужно чтобы завтра уже готово было.
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