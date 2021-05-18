Верстка одностраничника + минимальные доработки дизайна

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок901 просмотр

1. Минимальная доработка по дизайну (поменять текст, цвет кнопок, блоки местами и т.п.) - то есть базовые азы дизайна.

2. Верстка сайта (адаптивная, кроссбраузерность)

3. Настройка CRM

И некоторые другие мелочи.

При удачном сотрудничестве обещаю заказы в будущем.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1QaNQ0-wEaAq_bq2JumVHS1x_-B2jyd5PGhzOPKC4wXI/edit?usp=sharing

4 года назад
alaniagucci
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