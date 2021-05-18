Адаптивная верстка магазина

$90
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок797 просмотров

Адаптивно сверстать макеты магазина с анимацией. Макеты в приложении. Анимация в видео https://dropmefiles.com/RbSLM

Оплата по факту. Бюджета 7000р.

4 года назад
habam
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