Вёрстка + натяжка на OC или WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок48 просмотров

Добрый день. Подскажите пожалуйста какую сумму запросили бы для реализации подобного проекта ? 

https://www.figma.com/file/gfibusSja3mxK8Quhe62tc/Двери?node-id=0:1

Node.jsWordPress
4 года назад
nastyadigatalm
Анастасия 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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