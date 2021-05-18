Адаптивно сверстать макеты магазина с анимацией. Макеты в приложении. Анимация в видео https://dropmefiles.com/RbSLM Оплата по факту. Бюджета 7000р.
Адаптивный лендинг с анимацией
Есть проект сайта одной из услуг нашей компании.
Во вложении предварительный макет сайта, в который будут вноситься детальные изменения.
По анимации примерно для понимания:
1. верхнее меню плавно уменьшается и уходит наверх (прилипает);
2. пункты меню, брендинг и иллюстрации прокручиваются в рамках одного экрана;
3. линии на поэтажном плане вкл/выкл (при выключенном – полупрозрачные бледные, при включенном яркие)
4. конструкции с возможностью открыть каждую и покрутить 360 3D модель (модели и рендер прокрутки есть);
5. перекрестное отображение маршрутов на навигаторах и на карте – отображение маршрута при нажатии/наведении на карту/навигатор (будут доп линии);
6. для всех трех типов недвижимости (ТЦ БЦ ЖК) разные карты, маршруты одинаковые, 3D модели одинаковые.
3d модели предоставим. Главное укажите в каком формате они вам нужны
Бюджет 6000р.
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