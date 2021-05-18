Адаптивный лендинг с анимацией

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок1018 просмотров

Есть проект сайта одной из услуг нашей компании.

Во вложении предварительный макет сайта, в который будут вноситься детальные изменения.

По анимации примерно для понимания:

1. верхнее меню плавно уменьшается и уходит наверх (прилипает);

2. пункты меню, брендинг и иллюстрации прокручиваются в рамках одного экрана;

3. линии на поэтажном плане вкл/выкл (при выключенном – полупрозрачные бледные, при включенном яркие)

4. конструкции с возможностью открыть каждую и покрутить 360 3D модель (модели и рендер прокрутки есть);

5. перекрестное отображение маршрутов на навигаторах и на карте – отображение маршрута при нажатии/наведении на карту/навигатор (будут доп линии);

6. для всех трех типов недвижимости (ТЦ БЦ ЖК) разные карты, маршруты одинаковые, 3D модели одинаковые.

3d модели предоставим. Главное укажите в каком формате они вам нужны

Бюджет 6000р.

4 года назад
habam
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