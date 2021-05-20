Верстка страниц LMS системы

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка425 просмотров

https://pixinvent.com/demo/vuexy-bootstrap-laravel-admin-template/demo-3/

в общем суть такая, мы сейчас делаем LMS систему, есть ТЗ в котором расписали как это функционально работает.

Для визуальной части приобрели шаблон, там есть уже много готовых блоков.

Теперь нам под задачи наши нужно сверстать все страницы

берем шаблон, и перекраиваем его. Нужна только верстка! Функционал пилим на беке

Мы делаем с вами публичную часть. То что я успел сделать: https://dropmefiles.com/pZyBl

Список курсов

Страница курса

Форма регистрации на курс

Список вебинаров

Страница вебинара (анонс)

Страница вебинара (трансляция)

Вот тут документация к шаблону https://pixinvent.com/demo/vuexy-html-bootstrap-admin-template/documentation/

По цене 3000р

BootstrapHTMLLaravel
4 года назад
habam
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

bezrukoov
Виталий 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$45
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bezrukoov
Виталий 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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