Адаптивно сверстать макеты магазина с анимацией. Макеты в приложении. Анимация в видео https://dropmefiles.com/RbSLM Оплата по факту. Бюджета 7000р.
Верстка страниц LMS системы
https://pixinvent.com/demo/vuexy-bootstrap-laravel-admin-template/demo-3/
в общем суть такая, мы сейчас делаем LMS систему, есть ТЗ в котором расписали как это функционально работает.
Для визуальной части приобрели шаблон, там есть уже много готовых блоков.
Теперь нам под задачи наши нужно сверстать все страницы
берем шаблон, и перекраиваем его. Нужна только верстка! Функционал пилим на беке
Мы делаем с вами публичную часть. То что я успел сделать: https://dropmefiles.com/pZyBl
Список курсов
Страница курса
Форма регистрации на курс
Список вебинаров
Страница вебинара (анонс)
Страница вебинара (трансляция)
Вот тут документация к шаблону https://pixinvent.com/demo/vuexy-html-bootstrap-admin-template/documentation/
По цене 3000р
Выбранный исполнитель
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