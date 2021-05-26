Верстка html, css одной страницы

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Завершен62 заявки1864 просмотра

Нужна верстка HTML+CSS лендинга.

Исходник в Figma. Так же есть дизайн для мобильной версии.

Будет использоваться в Angular 10.

AngularCSSFigmaHTML
4 года назад
Anastasii_
Анастасия 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

Ulan-bek
Уланбек 
33 года
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3 часа назад
4 года назад
$60
3 дня
Работа выполнена хорошо и в срок, правки внесены сразу же. Приятно было посотрудничать!:) Спасибо!
Все прекрасно! Никаких проблем, оплата моментально! Рекомендую как заказчика, который слова с действиями совпадают! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...)

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