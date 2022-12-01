Качественная верстка сайтов в срок и с гарантией. Чистый кроссбраузерный валидный код, БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Я начинающий фрилансер с огромным желанием направить свои знания и навыки на решение Ваших задач.

Моя цель - предоставлять лучшую услугу на рынке!

Плюсы работы со мной:

сдача работы в срок,

адекватная цена,

гарантия на верстку (в течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже).

со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

готов приступить уже,

всегда довожу дело до конца,

всегда на связи.

вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код,

верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD,

адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

HTML (HTML5),

CSS (CSS3),

SASS,

Flexbox,

БЭМ,

Gulp,

JavaScript,

jQuery,

Использование современных форматов изображений,

Иконочный шрифт.