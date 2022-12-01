nikrogalskiy

Николай nikrogalskiy

 
42 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная верстка сайтов в срок и с гарантией. Чистый кроссбраузерный валидный код, БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Я начинающий фрилансер с огромным желанием направить свои знания и навыки на решение Ваших задач.

Моя цель - предоставлять лучшую услугу на рынке!

Плюсы работы со мной:

  • сдача работы в срок,
  • адекватная цена,
  • гарантия на верстку (в течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже).
  • со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Ответственность:

  • готов приступить уже,
  • всегда довожу дело до конца,
  • всегда на связи.
Род занятий:

  • вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код,
  • верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD,
  • адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
Технологии:

  • HTML (HTML5),
  • CSS (CSS3),
  • SASS,
  • Flexbox,
  • БЭМ,
  • Gulp,
  • JavaScript,
  • jQuery,
  • Использование современных форматов изображений,
  • Иконочный шрифт.
Образование:

  • Высшее техническое.
Связь:

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSFigmajQuery
HTML-верстка
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$5/час
от $30от 1 дня
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