Качественная верстка сайтов в срок и с гарантией. Чистый кроссбраузерный валидный код, БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Я начинающий фрилансер с огромным желанием направить свои знания и навыки на решение Ваших задач.
Моя цель - предоставлять лучшую услугу на рынке!
Плюсы работы со мной:
- сдача работы в срок,
- адекватная цена,
- гарантия на верстку (в течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже).
- со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
- готов приступить уже,
- всегда довожу дело до конца,
- всегда на связи.
- вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код,
- верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD,
- адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
- HTML (HTML5),
- CSS (CSS3),
- SASS,
- Flexbox,
- БЭМ,
- Gulp,
- JavaScript,
- jQuery,
- Использование современных форматов изображений,
- Иконочный шрифт.
- Высшее техническое.
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @nik_rogalskiy
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HTML-верстка
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