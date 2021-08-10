simpleDev

Вадим Кондратюк simpleDev

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Проффесиональная верстка сайтов. ТОЛЬКО В СРОК!!!

Пару слов о себе:

Родился и вырос в Украине. Ближе к университету начал знакомство с Web-разработкой, чем сейчаc и зарабатываю себе на жизнь. Профессиональной версткой занимаюсь уже около года (примеры моих работ можно посмотреть в моем профиле). Есть опыт работы в команде. Всегда пытаюсь добиться максимальных результатов и знаний в определенной сфере, чем бы я не занимался, и всегда довожу работу до конца. Постоянно стремлюсь познать новые технологии, и если понимаю что они помогут мне в выполнении поставленной задачи применяю их в своей работе. И еще: если я уже взялся за определённую работу, то можете быть вполне уверенны, чтоя доведу её до конца на 100% и в обусловленный срок, а скорее даже и раньше.

Мои навыки:

  • HTML5 & CSS3
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox, CSS Grid
  • Многостраничные сайты, landing-page, сайты компаний, порталы, интернет магазины, блоги
  • Gulp, SASS, SCSS, БЭМ
  • JavaScript, JQuery (в большенстве случаев предпочитаю чистый код)
  • Система контроля версий Git
  • Основы SEO﻿, оптимизация под PageSpeed Insights
  • Знание английского Intermediate (читаю техническую литературу). Русский и Украинский - свободно
  • Навыки работы с Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma, Zeplin и другими графическими редакторами а также сервисом MarcupEasy.
  • Использование спрайтов
  • Иконочный шрифт
  • Pixel perfect
  • Responsive
  • Parallax scrolling
Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Помогу составить техническое задание.

Работаю по предоплате или безопасной сделке (можно обсудить).

Постоянно на связи с 9:00 утра и до 23:00 вечера.

Даю гарантию на верстку.

Мои контакты:

Телефон: +380961189691

Telegram: +380961189691

Viber: ﻿ +380961189691

Discord: ﻿ ﻿ Mittendrin#4788

Skype: ﻿ ﻿https://join.skype.com/invite/KUlhr3qIx28K

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013056721547

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Отзывы заказчиков

YAlex84
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Верстка главной страницы для сайта адаптивно
JavaScriptWordPress
Заказывал верстку сложной страницы. Работа была выполнена качественно и в срок. Чрезвычайно внимательное отношение к заданию, оперативные правки, в т.ч. за рамками задания, минимум лишних вопросов и на 100% оправдывающий ожидания результат. Категорически рекомендую данного исполнителя!
Очень рад сотрудничеству с Алексеем. Очень приятный, позитивный и умеющий понятным языком оъяснить необходимый результат. Буду черезвычайно рад поработать с ним еще).
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $50от 2 дней
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