Пару слов о себе:
Родился и вырос в Украине. Ближе к университету начал знакомство с Web-разработкой, чем сейчаc и зарабатываю себе на жизнь. Профессиональной версткой занимаюсь уже около года (примеры моих работ можно посмотреть в моем профиле). Есть опыт работы в команде. Всегда пытаюсь добиться максимальных результатов и знаний в определенной сфере, чем бы я не занимался, и всегда довожу работу до конца. Постоянно стремлюсь познать новые технологии, и если понимаю что они помогут мне в выполнении поставленной задачи применяю их в своей работе. И еще: если я уже взялся за определённую работу, то можете быть вполне уверенны, чтоя доведу её до конца на 100% и в обусловленный срок, а скорее даже и раньше.
Мои навыки:
- HTML5 & CSS3
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox, CSS Grid
- Многостраничные сайты, landing-page, сайты компаний, порталы, интернет магазины, блоги
- Gulp, SASS, SCSS, БЭМ
- JavaScript, JQuery (в большенстве случаев предпочитаю чистый код)
- Система контроля версий Git
- Основы SEO, оптимизация под PageSpeed Insights
- Знание английского Intermediate (читаю техническую литературу). Русский и Украинский - свободно
- Навыки работы с Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma, Zeplin и другими графическими редакторами а также сервисом MarcupEasy.
- Использование спрайтов
- Иконочный шрифт
- Pixel perfect
- Responsive
- Parallax scrolling
Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
Помогу составить техническое задание.
Работаю по предоплате или безопасной сделке (можно обсудить).
Постоянно на связи с 9:00 утра и до 23:00 вечера.
Даю гарантию на верстку.
Мои контакты:
Телефон: +380961189691
Telegram: +380961189691
Viber: +380961189691
Discord: Mittendrin#4788
Skype: https://join.skype.com/invite/KUlhr3qIx28K
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013056721547
Портфолио
- Верстка главной страницы "Check Insight"64 просмотра
- Лендинг тату-салона "IncTatoo"55 просмотров
- Верстка лендинга "Smart Watch App"64 просмотра
- Верстка одностраничника "Shedule LTD"49 просмотров
- Верстка макета "Web Development Project"50 просмотров