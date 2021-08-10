Проффесиональная верстка сайтов. ТОЛЬКО В СРОК!!!

Пару слов о себе:

Родился и вырос в Украине. Ближе к университету начал знакомство с Web-разработкой, чем сейчаc и зарабатываю себе на жизнь. Профессиональной версткой занимаюсь уже около года (примеры моих работ можно посмотреть в моем профиле). Есть опыт работы в команде. Всегда пытаюсь добиться максимальных результатов и знаний в определенной сфере, чем бы я не занимался, и всегда довожу работу до конца. Постоянно стремлюсь познать новые технологии, и если понимаю что они помогут мне в выполнении поставленной задачи применяю их в своей работе. И еще: если я уже взялся за определённую работу, то можете быть вполне уверенны, чтоя доведу её до конца на 100% и в обусловленный срок, а скорее даже и раньше.

Мои навыки:

HTML5 & CSS3

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox, CSS Grid

Многостраничные сайты, landing-page, сайты компаний, порталы, интернет магазины, блоги

Gulp, SASS, SCSS, БЭМ

JavaScript, JQuery (в большенстве случаев предпочитаю чистый код)

Система контроля версий Git

Основы SEO﻿, оптимизация под PageSpeed Insights

Знание английского Intermediate (читаю техническую литературу). Русский и Украинский - свободно

Навыки работы с Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma, Zeplin и другими графическими редакторами а также сервисом MarcupEasy.

Использование спрайтов

Иконочный шрифт

Pixel perfect

Responsive

Parallax scrolling

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Помогу составить техническое задание.

Работаю по предоплате или безопасной сделке (можно обсудить).

Постоянно на связи с 9:00 утра и до 23:00 вечера.

Даю гарантию на верстку.

Мои контакты:

Телефон: +380961189691

Telegram : +380961189691

Viber : ﻿ +380961189691

Discord : ﻿ ﻿ Mittendrin#4788

Skype : ﻿ ﻿https://join.skype.com/invite/KUlhr3qIx28K