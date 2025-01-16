Предлагаю услуги по верстке сайтов,по вашим макетам ,быстро ,качественно с гарантией .

Здравствуйте, я начинающий фрилансер.

﻿Моя цель , предать вашему товару ,качественную ,валидную верстку, используя современные знания в html, css никакого Bootstrap 5.

Гарантия на верстку. Предоставляю в течении двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Образование.

Средне-профессиональное

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin, а также сервис Marcy

- Адаптивность, отзывчивость, резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Km1skeirim/

Отзывы.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги, как фрилансер.

Связь: