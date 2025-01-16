Здравствуйте, я начинающий фрилансер.
Моя цель , предать вашему товару ,качественную ,валидную верстку, используя современные знания в html, css никакого Bootstrap 5.
Гарантия на верстку. Предоставляю в течении двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Образование.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin, а также сервис Marcy
- Адаптивность, отзывчивость, резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/Km1skeirim/
Отзывы.
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги, как фрилансер.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp: 89649237580
- vk: https://vk.com/id142951080
Портфолио
- Из сети63 просмотра
- Макет взятый в Figma63 просмотра
- Бесплатный макет взятый из сети интернет68 просмотров