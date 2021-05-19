Нужно сделать одностраничный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт94 заявки1788 просмотров

Сайт небольшой, одна страница. Дизайн готов в Figma.

Из сложностей 1 попап и 1 слайдер.

Макет скину исполнителю. Сроки - максимум 3 дня.

Если понравиться выполнение работы, буду ещё накидывать заданий.

Цену предлагайте свою, но всему своя мера.

Figma
4 года назад
yanov_andrei
Андрей Янов 
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