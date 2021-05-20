Внести правки в верстку. Внести не только то что в документе. Но и сравнить все с макетом и выровнять. На переверстку времени нет. Надо сверить все по пиклесь перфекту и поправить деск, адаптив, моб версию. ...
Обновить верстку
Есть готовая игра https://www.killcorona.fr/ сделанная на js. Нужно обновить верстку с новыми текстами и картинками. Вся графика есть. Работа срочная, не отвечайте если сразу не можете взяться.
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