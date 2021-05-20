Обновить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки1151 просмотр

Есть готовая игра https://www.killcorona.fr/ сделанная на js. Нужно обновить верстку с новыми текстами и картинками. Вся графика есть. Работа срочная, не отвечайте если сразу не можете взяться.

JavaScript
4 года назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель, постоянно на связи, быстро сделал все правки, рекомендую, будем работать дальше
Интересная задача, постоянная коммуникация, быстрая проверка и оплата. Приятно было работать

Заявки фрилансеров

Исламмурат
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Юсуф
 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Внести правки в верстку

    $100

    Внести правки в верстку. Внести не только то что в документе. Но и сравнить все с макетом и выровнять. На переверстку времени нет. Надо сверить все по пиклесь перфекту и поправить деск, адаптив, моб версию. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поправить скрипт и верстку сайта

    Поправить скрипт (он в прикрепленных файлах) нужно сделать, что бы при выборе виндовс выдавались ответы: если Windows XP или Vista то MS Office 2010если Windows 7 или 8.1 то MS Office 2013если Windows ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно сделать одностраничный сайт

    Сайт небольшой, одна страница. Дизайн готов в Figma. Из сложностей 1 попап и 1 слайдер. Макет скину исполнителю. Сроки - максимум 3 дня. Если понравиться выполнение работы, буду ещё ...

    Figma
    HTML-верстка94 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Шаблон для автоматической email-рассылки

    $50

    Необходимо сверстать лёгкий, адаптивный шаблон для автоматической email-рассылки. Минимум графики. Разметка писем в https://handlebarsjs.com/ Будут меняться только блоки. 10 тригеров, примеры: - Успешная/Не успешная верификация пользователя - Добавление нового опроса - Работы по заявке завершены, нажмите для оценки - Уведомление пользователю ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Cверстать простой сайт

    Добрый день! Требуется сверстать не сложный лендинг html css js(4 блока, текст и галерея фотографий). На сайте присутствуют элементы js, без знания этого языка, прошу не оставлять заявку Исполнителю предоставлю макет в ...

    BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад