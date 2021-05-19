Лендинг пейдж одностраничники

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт37 заявок809 просмотров

Нужны одностраничники.  На англ языке.  Каждый с уникальным контентом.  Разная тематика.

4 года назад
guest_16214103700461
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Адилхан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Виктория
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Наталья
 
34 года
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вениамин
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Максим
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Степан
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
4 года назад
Илья
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дозор
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
4 года назад
Денис
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Олег
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
9 отзывов
4 года назад
Максим
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Юсуф
 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Никита
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Вадим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Виталий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Артур
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
34 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Внести правки в верстку

    $100

    Внести правки в верстку. Внести не только то что в документе. Но и сравнить все с макетом и выровнять. На переверстку времени нет. Надо сверить все по пиклесь перфекту и поправить деск, адаптив, моб версию. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поправить скрипт и верстку сайта

    Поправить скрипт (он в прикрепленных файлах) нужно сделать, что бы при выборе виндовс выдавались ответы: если Windows XP или Vista то MS Office 2010если Windows 7 или 8.1 то MS Office 2013если Windows ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно сделать одностраничный сайт

    Сайт небольшой, одна страница. Дизайн готов в Figma. Из сложностей 1 попап и 1 слайдер. Макет скину исполнителю. Сроки - максимум 3 дня. Если понравиться выполнение работы, буду ещё ...

    Figma
    HTML-верстка94 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Шаблон для автоматической email-рассылки

    $50

    Необходимо сверстать лёгкий, адаптивный шаблон для автоматической email-рассылки. Минимум графики. Разметка писем в https://handlebarsjs.com/ Будут меняться только блоки. 10 тригеров, примеры: - Успешная/Не успешная верификация пользователя - Добавление нового опроса - Работы по заявке завершены, нажмите для оценки - Уведомление пользователю ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Cверстать простой сайт

    Добрый день! Требуется сверстать не сложный лендинг html css js(4 блока, текст и галерея фотографий). На сайте присутствуют элементы js, без знания этого языка, прошу не оставлять заявку Исполнителю предоставлю макет в ...

    BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка страниц LMS системы

    $45

    https://pixinvent.com/demo/vuexy-bootstrap-laravel-admin-template/demo-3/ в общем суть такая, мы сейчас делаем LMS систему, есть ТЗ в котором расписали как это функционально работает. Для визуальной части приобрели шаблон, там есть уже много готовых ...

    BootstrapHTMLLaravel
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад