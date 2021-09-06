Сделать верстку 1 страницы. По макету в Фигме.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок399 просмотров

Есть дизайн страницы в фигме. Нужно сверстать страничку. Хедер и футер верстать не нужно только баннер и контент.

Cсылку скину лично в переписку.

Нужен срок и стоимость.

Figma
4 года назад
Lobsteron
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

K1R1man
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$21
2 дня
Escrow
Отличная работа, рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Фёдор
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виталий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
K1R1man
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Яна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Виталий
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
120 отзывов
4 года назад
Никита
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Кирилл
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Виталий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
8 отзывов(-1)
4 года назад
Олег
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Артур
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
34 отзыва
4 года назад
Алексей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
9 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка prestashop

    Здравствуйте. Нужно сверстать диз на престашоп. Сайт активен и сейчас работает на wp. Основная причина переноса - необходимость синхронизации с 1с.  сам дизайн https://drive.google.com/drive/folders/1oaTWoZP5K9ThTR39qB7Nw7zMhmba0Kav (страницы новостей не нужны) сайт https://gladiatorr. com (уберите пробел после . ...

    PrestaShopWooCommerceWordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обновить верстку

    Есть готовая игра https://www.killcorona.fr/ сделанная на js. Нужно обновить верстку с новыми текстами и картинками. Вся графика есть. Работа срочная, не отвечайте если сразу не можете взяться.

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поправить скрипт и верстку сайта

    Поправить скрипт (он в прикрепленных файлах) нужно сделать, что бы при выборе виндовс выдавались ответы: если Windows XP или Vista то MS Office 2010если Windows 7 или 8.1 то MS Office 2013если Windows ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно сделать одностраничный сайт

    Сайт небольшой, одна страница. Дизайн готов в Figma. Из сложностей 1 попап и 1 слайдер. Макет скину исполнителю. Сроки - максимум 3 дня. Если понравиться выполнение работы, буду ещё ...

    Figma
    HTML-верстка94 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Шаблон для автоматической email-рассылки

    $50

    Необходимо сверстать лёгкий, адаптивный шаблон для автоматической email-рассылки. Минимум графики. Разметка писем в https://handlebarsjs.com/ Будут меняться только блоки. 10 тригеров, примеры: - Успешная/Не успешная верификация пользователя - Добавление нового опроса - Работы по заявке завершены, нажмите для оценки - Уведомление пользователю ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад