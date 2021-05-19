Верстка prestashop

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Закрыт2 заявки590 просмотров

Здравствуйте. Нужно сверстать диз на престашоп. Сайт активен и сейчас работает на wp. Основная причина переноса - необходимость синхронизации с 1с. 

сам дизайн https://drive.google.com/drive/folders/1oaTWoZP5K9ThTR39qB7Nw7zMhmba0Kav (страницы новостей не нужны)

сайт https://gladiatorr. com (уберите пробел после . ) Нужно привести к такому же виду на prestashop

Нужна предварительная оценка работы. Все необходимое ТЗ будет.

PS - Все, кто пытался синхронизировать woocommerce и 1с - отказались на разных стадиях выполнения, поэтому на wp я продолжать не буду. Вы можете предложить другой альтернативный движок.

PrestaShopWooCommerceWordPress
4 года назад
pirat35
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Ойбек
 
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Артур
 
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