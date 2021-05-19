Верстка сайта Интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок311 просмотров

Требуется адаптивная верстка сайта интернет-магазина Автозапчастей.

Исходники в PSD. 

Адаптив на свое усмотрение.

12 макетов страниц.

HTML+CSS+JS.

По срокам - не больше недели.

CSSHTMLJavaScript
4 года назад
krasinsite
Максим 
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