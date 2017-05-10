Нужно сделать 2 подобных макета для рассылки почтовым сервисом. Макеты скину в переписке.
Занимаюсь разработкой:
- сайты под ключ
- сайтов любой сложности (Порталы, Интернет-магазины, сайты визитки) на фреймворках и CMS (1С Битрикс, Wordpress, MODX, YII, Laravel );
- мобильных приложений;
- верстка, установка верстки, правки кода;
- анализ безопасности и надежности сайта;
- любые доработки сайта.
- HTML-верстка22 заявкиЗакрытгод назад
Есть дизайн страницы в фигме. Нужно сверстать страничку. Хедер и футер верстать не нужно только баннер и контент. Cсылку скину лично в переписку. Нужен срок и стоимость.Завершен2 года назад
Нужно сделать сайт на Битрикс (Старт). Верстка уже готова + думаю будут небольшие доработки. Скину при обращении. ТЗ составляется. Сайт будет 20 уникальных страниц (список элементов и детальные страницы), калькулятор расчета стоимости и ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужны иконки, анимация. Примерный прототип. [url=https://myav80.axshare.com/]https://myav80.axshare.com/[/url]Дизайн интерфейсов и игр15 заявокЗакрыт4 года назад
После выбора исполнителя скину psd. Срок чем быстрее тем лучше 1-2 дня.Завершен5 лет назад
Сверстаь около 10 типичных страниц. Скину psd после одобрения. Нужен срок и стоимость работы.HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Ведется разработка системы тестирования сотрудников. Нужно разработать серверную часть приложения. REST API Есть ТЗ на разработку.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Мелкие правки верстки.Завершен6 лет назад
Отображение только для мобильных. 28 макетов. Пример в приложении.Завершен6 лет назад
- $40
Есть сайт http://www.alba-translating.ru/ru/ нужно на него одеть новый шаблон пример http://alba.dev.s1paris.ru.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
есть прототип и макеты http://php52.phpfarm.r52.ru/pro/wor/start.html#p=home макеты есть, вышлю по заявке. нужно срочно.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть интернет-магазин [url=http://xn----7sbodvrda4ak7l.xn--p1ai/]http://xn----7sbodvrda4ak7l.xn--p1ai/[/url]нужно его перенести на другую CMS. Нужны сроки и стоимость. Пишите свои предложения рассмотрю все. Только просьба писать в начале обращения название CMS.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть верска http://php53.phpfarm.r52.ru/denis/tur/news.html и http://php53.phpfarm.r52.ru/denis/tur/index.html. еще можно брать в пример [url=http://php53.phpfarm.r52.ru/luda/remex/]http://php53.phpfarm.r52.ru/luda/remex/ [/url]файлы https://drive.google.com/file/d/0B7dHinqe-9-NSFdWRl9tVnVka2s/view?usp=sharing нужно до вечера 20 марта бюджет 1000 рубHTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
сайт пример http://php53.phpfarm.r52.ru/luda/remex/ Макеты, что нужно https://yadi.sk/d/WTYjqxHuqA5Y3 Нужны сроки и стоимость .HTML-верстка26 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно посмотреть возможность и стоимость сделать следующие доработки: - создать дополнительные разделы (слева) - сделать сервисы онлайн, например как на сайте [url=http://www.fitness.ru/cards/]http://www.fitness.ru/cards/[/url] - сделать редизайн главной станицы. сайт xfitnn.ru нужны сроки и стоимость.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Настройка выгрузки каталога из 1С (пример в архиве), настройка фильтров каталога.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Разработка интернет-магазина на цмс Битрикс редакция малый бизнес.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно сверстать и натянуть шаблона по дизайну. 6 страниц.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад