Lobsteron

Денис Пополитов Lobsteron

 
32 годаРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Занимаюсь разработкой: 

- сайты под ключ

 - сайтов любой сложности (Порталы, Интернет-магазины, сайты визитки) на фреймворках и CMS (1С Битрикс, Wordpress, MODX,  YII, Laravel );

- мобильных приложений;

- верстка, установка верстки, правки кода;

- анализ безопасности и надежности сайта;

- любые доработки сайта.

WordPressLaravelMODXБитриксYiiСайт-визитка1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
K1R1man
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$21
10 баллов
2 года назад
Сделать верстку 1 страницы. По макету в Фигме.
Отличный заказчик, рекомендую
Отличная работа, рекомендую.
Ответный отзыв
alienshooter
Скрыпник 
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку.
Оплата в срок, постановка задачи норм. Интересный проект у заказчика
Была срочная задача. Задачу выполнил очень быстро и качественно. Всем рекомендую
Ответный отзыв
MaxGraph
Максим 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Мелкие правки верстки.
При работе с данным заказчиком все отлично. Поставлена задача, по выполнению выплата.
Отличный исполнитель, делает все быстро. Работаю с ним не один раз.
Ответный отзыв
MaxGraph
Максим 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Нужна верстка только для мобильных
Отличный заказчик, четко поставленная задача и оплата вовремя. Рекомендую.
Отличный подрядчик, сделал все качественно и в срок. Учел все требования. Все время был на связи. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
unionsoft77
Эдуард 
43 годаМолдова
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Натянуть верстку на joomla
Было легко работать с Денисом, всегда на связи, четкое ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую!
Эдуард выполнил работу качественно и даже раньше установленного срока. Большое спасибо. Всем рекомендую работать с ним.
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