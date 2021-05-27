Сверстать сайт посвященный футбольной аналитике

Добрый день

Нужно сверстать 6 страниц с адаптивом + пара модалок. В приложении макет главной страницы для примерной оценки, остальные страницы плюс-минус такие же. Верстку нужно будет сразу интегрировать в сайт на Laravel (выдам доступ к репозитарию) так что базовые знания blade-шаблонов будут вам плюсом. Исходники в Figme, для оценки вышлю потенциальным кандидатам.

Все заявки строго в проект, в личку и на почту не отвечу.