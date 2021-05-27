Сверстать сайт посвященный футбольной аналитике

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок481 просмотр

Добрый день

Нужно сверстать 6 страниц с адаптивом + пара модалок. В приложении макет главной страницы для примерной оценки, остальные страницы плюс-минус такие же. Верстку нужно будет сразу интегрировать в сайт на Laravel (выдам доступ к репозитарию) так что базовые знания blade-шаблонов будут вам плюсом. Исходники в Figme, для оценки вышлю потенциальным кандидатам.

Все заявки строго в проект, в личку и на почту не отвечу.

Laravel
4 года назад
Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
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2 месяца назад
4 года назад
$135
7 дней
Быстро и с учетом всех пожеланий, рекомендую.
Всегда на связи! Хороший заказчик!

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