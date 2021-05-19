Замена скрипта и правка css в галерее PhotoSwipe 5.0

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Закрыт2 заявки591 просмотр

Требуется перевести галерею на сайте https://q.vn.ua/ на новую https://photoswipe.com/v5/docs/getting-started/.

Тестовая страница https://q.vn.ua/ua.html

Нужно настроить css так, чтобы в мобильных устройствах картинки галереи отображались по 3-4 штуки в горизонталь на новом скрипте PhotoSwipe 5.0

CSS
4 года назад
guest_16214441642499
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