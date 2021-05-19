Замена скрипта и правка css в галерее PhotoSwipe 5.0

Мы запускаем очень необычный проект - первый федеральный маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь! Платформа написана на Bitrix. Нужен человек, который займется вёрсткой 10-15 страниц. Ответьте, пожалуйста, на несколько ...