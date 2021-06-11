Верстка нескольких страниц для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок1175 просмотров

Мы запускаем очень необычный проект - первый федеральный маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь!

Платформа написана на Bitrix. Нужен человек, который займется вёрсткой 10-15 страниц.

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:

1. сколько часов займет верстка каждой из страниц ? + стоимость

2. сколько часов займет интеграция верстки каждой из страниц (bitrix) ? + стоимость

3. с какого числа готовы приступить?

4. какое кол-во часов в день готовы посвящать работе над задачами? (эта информация нам необходима для внутреннего планирования разработки)

Макеты для ознакомления (figma):

https://www.figma.com/file/ep1Es7P2TsNifpY7YfHJbc/Охрана-в-верстку?node-id=0:1

FigmaNode.js
4 года назад
EvgeniiaBatrakov
Евгения 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniyseogr1
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$10
1 день
Занимались версткой для нашего сайта. Команда Евгения отлично справились с заданием! Очень быстро, качественно, мало правок, ответственный подход и внимательность к просьбам заказчика. Спасибо! Еще обратимся ))
Спасибо за работу все прошло отлично. Продолжаем работу над сайтом.

Заявки фрилансеров

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