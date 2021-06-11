Верстка нескольких страниц для сайта

Мы запускаем очень необычный проект - первый федеральный маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь!

Платформа написана на Bitrix. Нужен человек, который займется вёрсткой 10-15 страниц.

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:

1. сколько часов займет верстка каждой из страниц ? + стоимость

2. сколько часов займет интеграция верстки каждой из страниц (bitrix) ? + стоимость

3. с какого числа готовы приступить?

4. какое кол-во часов в день готовы посвящать работе над задачами? (эта информация нам необходима для внутреннего планирования разработки)

Макеты для ознакомления (figma):

https://www.figma.com/file/ep1Es7P2TsNifpY7YfHJbc/Охрана-в-верстку?node-id=0:1