Мы запускаем очень необычный проект - первый федеральный маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь! Платформа написана на Bitrix. Нужен человек, который займется вёрсткой 10-15 страниц. Ответьте, пожалуйста, на несколько ...
Правки по вордпрес
У меня есть несколько списков правок к существующим сайтам,
https://docs.google.com/document/d/14Fg0duZKg57LNK0Yrvu88ANokGb-_qGx0MrW36aZFLY/edit
https://docs.google.com/document/d/13ckN07yAxb5FcnBo5yl9Oa3aaWhbRdEZmx1vOIyzvKc/edit
Сколько стоит?
Надо сделать liikuntasaumat.fi супер срочно, очень желательно за 24 часа
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