Правки по вордпрес

У меня есть несколько списков правок к существующим сайтам,

https://docs.google.com/document/d/14Fg0duZKg57LNK0Yrvu88ANokGb-_qGx0MrW36aZFLY/edit

https://docs.google.com/document/d/13ckN07yAxb5FcnBo5yl9Oa3aaWhbRdEZmx1vOIyzvKc/edit

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