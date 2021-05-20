Создать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки1426 просмотров

Необходимо создать лендинг. Дизайнерская проработка не нужна. Нужно сделать по примеру сайта, но только главную страницу: https://stigmashow.com/wow/. Все подробности сообщу исполнителю.

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