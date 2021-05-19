Верстка React или Vue и установка на Python Django

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Закрыт4 заявки728 просмотров

Требуется верстка проекта: личный кабинет строительной компании. Нужно сделать верстку с проброской роутов, обработчиками событий, подготовленными узлами подключения к rest api.Дизайн:https://www.figma.com/file/woTgAu3xkFmr7hjluKtyrb/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-FB-(Final)?node-id=0%3A1требуется написание бэкенда на Python Django с небольшим движком для управления информацией в личных кабинетах пользователей.Верстка Mobile First.

DjangoNode.jsPythonVue.js
4 года назад
Able2Know
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15 отзывов(-1)
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