Php, ajax простая задача

Т.к никто не понял задачи, попробую переформулировать.

Стандартная ситуация:

------------------------------

Есть скрипт. Который выполняется достаточно долго. В процессе выполнения он пытается доносить до пользователя через вывод строк какую то информацию. Но благодаря механизмам буферизации вывод этот не виден до окончания работы скрипта.

Что хочу:

---------------------

Простенькое решение: Страница из двух блоков. Один статический в нем некоторая форма с кнопкой которая пускает скрипт (содержимое этого блога в контексте задачи на важно), во втором ( прокручиваемом) вывод инфы для пользователя.

Мне как разработчику нужен класс с методом log($str) вызвав который я отравлю строку прямиком на экран пользователю и непосредственно сама страница со всеми js. В общем основы AJAX. Никаких дебаггеров и тд.

В дальнейшем, решение постоянных небольших задач связанных с веб-интерфейсами.

==============================================

--Первоначальный бред-(мутная поставка задачи)---------------------------

Задача.

Есть страница. В ней две логических части. Первая - какая то форма которая запускает скрипт, вторая - блок вывода лога. Должна быть внутренняя полоса прокрутки.

Необходимо готовое решение - страница плюс класс php для вывода лога выполняемого скрипта в реальном времени.

Т.е. я просто подгружаю класс, в коде вызываю метод log($str) и пользователь без перезагрузки всей страницы сразу видит выводимую строку.

Никаких изысков, просто динамический вывод строк без перезагрузки страницы в прокручиваемый блок.