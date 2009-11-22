Php, ajax простая задача

Надо сверстать сайт(главная страница во флеше) и перенести контент со старого сайта на новый движок в новом дизайне alloriginal.com.ua-старый дизайн движок будет joomla icq 573426121 [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Т.к никто не понял задачи, попробую переформулировать.
Стандартная ситуация:
------------------------------
Есть скрипт. Который выполняется достаточно долго. В процессе выполнения он пытается доносить до пользователя через вывод строк какую то информацию. Но благодаря механизмам буферизации вывод этот не виден до окончания работы скрипта.
Что хочу:
---------------------
Простенькое решение: Страница из двух блоков. Один статический в нем некоторая форма с кнопкой которая пускает скрипт (содержимое этого блога в контексте задачи на важно), во втором ( прокручиваемом) вывод инфы для пользователя.
Мне как разработчику нужен класс с методом log($str) вызвав который я отравлю строку прямиком на экран пользователю и непосредственно сама страница со всеми js. В общем основы AJAX. Никаких дебаггеров и тд.
В дальнейшем, решение постоянных небольших задач связанных с веб-интерфейсами.
==============================================
--Первоначальный бред-(мутная поставка задачи)---------------------------
Задача.
Есть страница. В ней две логических части. Первая - какая то форма которая запускает скрипт, вторая - блок вывода лога. Должна быть внутренняя полоса прокрутки.
Необходимо готовое решение - страница плюс класс php для вывода лога выполняемого скрипта в реальном времени.
Т.е. я просто подгружаю класс, в коде вызываю метод log($str) и пользователь без перезагрузки всей страницы сразу видит выводимую строку.
Никаких изысков, просто динамический вывод строк без перезагрузки страницы в прокручиваемый блок.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Ищу программистов знакомых с http://www.ilance.com Задача – разработка сайта на основе продуктов www.ilance.com, доработки, поддержка.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен универсальный паресер товаров и всей базы товаров с фото из shop-script premium в такой же магазин. Суть такая если есть магазин на движке shop-script premium, чтобы можно было ввести только адрес и получить всю ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно сделать эл. библиотеку на подобии http://www.kodges.ru/ . Дизайн может быть сделан мною или предложен исполнителем. Основные требования: поиск по всем тегам файла книги, автоматическое поднятие информации о книге с тегов файла.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен простой обработчик урлов есть txt файл со списком URL-ов вида: http://www.site.ru/123.php http://supersite.com/index.php www.megasupersite.net/ www.domen.site.ru/index.php?test ну и в таком духе, каждый урл записан с новой строки нужен простенький php-скрипт, которому скармливается txt файл со списком url разного вида скрипте должен зачистить все url ...Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно сделать скрипт для вконтате, подробности сообщю в ЛСВеб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать модуль загрузки фото на сайт с функцией обрезания добавленной фотографии. Описание модуля: - модуль должен позволять выбрать пользователю фото для загрузки у себя на компьютере, - загрузить его на сервер - после загрузки выделеть ту часть ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо создать простой сайт для школы живописи с разделами: о школе, программы школы, цены, контакты, словарь, библиотека, галерея Все полностью подходящие модули есть в simple.cms ее и предлагаю взять за основу. Если удобнее работать с другой ...Закрыт14 лет назад
Задача состоит из двух этапов: 1) Написать несколько классов и связанных с ними форм добавления/редактирования объектов. Общая структура (интерфейс) классов, и их описания будут указаны в техническом задании. 2) На основе написанных в пункте 1 классов реализовать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Форма отправки на емейл с возможностью прикрепления файла Ваше имя Телефон Удобный способ связи (телефон, e-mail - менюшка) Ваше сообщение Прикрепить фото (картинка до 3мб)Завершен14 лет назад